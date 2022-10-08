اليمن.. اول قيادي جنوبي بارز يؤيد مظاهرة الانفصال؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال القيادي بالحراك الجنوبي عبدالكريم السعدي:حضرموت الثقافة والسلوكيات المناطقية المهيمنة على مفردات الخطاب الجنوبي هي المسؤولة عن النتائج التي وصلنا إليها !!

واضاف:وكذلك الصراع على التمثيل ومحاولة فرض واقع التجربة الجنوبية السابقة سبب آخر من الأسباب التي اوصلتنا لما نحن فيه كجنوبيين وعندما تنتفض حضرموت لتدافع عن وجودها ولتنفض غبار الظلم الذي لحق بها خلال السنوات الماضية في مثل هذا التوقيت فإنها تعبر أيضا عن رفضها لمشروع الفوضى المشبوه الذي يتأبط شره البعض الجنوبي موليا وجهه قبلة حضرموت بعد أن دمر عدن ولحج وأبين وشبوة !! واختتم:مشروع تقديم القرية والمنطقة على الوطن لن ينتج إلا المزيد من التشرذم والتشقق في جدار الكيان الوطني والاجتماعي والسياسي الجنوبي ، فهل آن الأوان للباحثين عن السلطة ان يتعافوا من امراضهم ويسلمون بأن مشروع الوطن يجب أن يأتي قبل القرية والمنطقة؟