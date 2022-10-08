ورد للتو : فعل يعد الأخطر تخطط له ايران وينفذه الحوثيين سيندم اليمنيون اذا تجاهلوه طوال العمر ويجعلهم يخسرون كل شيء للأبد .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف نشطاء يمنيون وعرب عن مخطط خطير تديره ايران لتحويل البلدان العربية الى ولايات تابعه لها وينفذ اجندتها ايادي عربية في كلاً من العراق وسوريا ولبنان واليمن .

وقال نشطاء ان نفط العراق اصبح في قبضة ايران وتذهب مليارات الدولارات اليها فهي من تتحكم وحولت العراق الى مدينة ايرانية واصبحت العراق تعاني من انهيار اقتصادي وانقطاع للكهرباء وغياب للخدمات .

واوضح سياسيون ان نفس السيناريوا يتكرر في اليمن لكن لم ينجح بعد فهم يحاولون السيطرة على النفط ليصبح بيد ايران رسمياً ولن تكون هناك مرتبات ولا كهرباء ولا خدمات يصبح الجميع عبيداً للسيد والسيد عبداً مطيعاً لأيران . وذكرت المصادر ان من يقاتلون الحوثيين يفهمون انهم يقاتلون مشروع سيقضي على كرامتهم ويستولي على نفطهم ويحولهم الى جياع فمناطق سيطرة الحوثيين تكتشف النموذج الذي يعاني منه الجميع فيما مناطق الشرعية يذهب الايراد رواتب وخدمات وهذا يكفي انه يعيشون بحرية وكرامة .

وبينوا ان من يميل للحوثي سيندم فالمخطط السيطرة على مواد اليمن والذهاب بها لايران كما حدث في العراق واعترف به مسوؤلون عراقيون .