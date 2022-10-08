رسميا... الفيفا تطرح أغنية كأس العالم بمشاركة الفنانة اليمنية بلقيس فتحي ( اتفرج الفيديو)

الرياض - محمد الاطلسي - طرح موقع الفيفا مساء امس الأغنية الدعائية لكأس «Light The Sky» التى قدمتها الفنانة بلقيس فتحي بمشاركة مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمة رياض. استغرقت استعدادات تنفيذ الأغنية لأكثر من شهرين قبل أن يتم تصوير الأغنية في الدوحة على يد المخرجة أمل مفتاح. وكشفت بلقيس فتحي في تصريحات صحيفة عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي سيراه العالم كله قبل إنطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم، لافتة إلى أن كواليس تصوير الأغنية كانت ممتعة ومليئة بالبهجة والسعادة. وأشارت بلقيس إلى أن العمل مع الفنانين المشاركين في الأغنية كان ممتعاً للغاية، لافتة إلى أن كل من شارك في هذا العمل لديه «ستايل» مختلف ومميز وهو ما ظهر خلال الكليب.

وقالت بلقيس إنها انطلقت في عالم الشهرة والغناء من خلال قطر منذ أكثر من 11 عامًا، و أن هذه الأغنية بمثابة نقطة تحول جديدة لها في الإقتراب من العالم.