اليمن : من العاصمة المؤقتة عدن توجيه اكبر ضربة قاضية لمطار صنعاء الدولي بعد هذا الإعلان !

الرياض - محمد الاطلسي - دشن وزير النقل عبد السلام حميد، بدء تنفيذ المشاريع في مطار عدن الدولي، وإجراء تهيئة شاملة للمطار، وذلك لاستقبال شركات الطيران الأجنبية.

وناقش الوزير حميد أمس الخميس مع قيادة هيئة الطيران المدني والأرصاد سير تنفيذ المشاريع بمطار عدن من قبل الهيئة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

واستعرض الوزير مصفوفة الاجراءات الفنية والأمنية لتهيئة ورفع معايير السلامة والملاحة الجوية وتنظيم العلاقة مع المطارات وشركات الطيران المحلية والأجنبية.

وكشف الوزير عن حزمة من المشاريع المقدمة لقطاع النقل من السعودية والإمارات سيبدأ تنفيذهت في مطار عدن والمطارات الأخرى حال استكمال الدراسات الفنية الخاصة بها.

ودعا حميد الهيئة العامة للطيران إلى إعادة النظر ووضع البرامج الهادفة إلى تشغيل الرحلات الجوية في جميع المطارات الجاهزة في المناطق المحررة بالتنسيق مع شركات الطيران.