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أمر خطير يحدث في اليمن .. الانتقالي يبدأ وضع علامات عنصرية تميز الجنوبيين من أصول شمالية

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الرياض - محمد الاطلسي - كشف صحفي يمني عن تعامل عنصري انفصالي في الأحوال المدنية بأحد المحافظات الجنوبية.

وقال الصحفي فتحي بن لزرق: أسرة المواطن عوض خريسان من أبين، جدهم قدم الى جعار في خمسينات القرن الماضي وتزوج هناك وعاش حياته وخلف أبناء وبنات وصار لديهم أحفاد كبار.

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف بن لزرق: قبل شهر ذهب عدد من الأحفاد الى مقر الأحوال المدنية فيأتي الرد صاعقا: لا نستطيع صرف بطائق لكم لأن أصول جدكم من (الشمال).

يشار إلى أن المجلس الانتقالي، ومنذ سيطرته على عدد من المحافظات الجنوبية، بدأت بإجراءات عملية لفصل شمال اليمن عن جنوبه.  

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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