اتفرج صورة مسربة لقائد المنطقة العسكرية السادسة حنتف مع طارق صالح وعثمان مجلي في الرياض

الرياض - محمد الاطلسي - التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد صالح قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف، وقال إعلام المنطقة العسكرية السادسة في صفحته فيس بوك:

أنه تم مناقشة مستجدات الساحة الميدانية في محيط المنطقة العسكرية السادسة والجاهزية لدى منتسبي المنطقة لمواجهة التحركات التي تقوم بها عصابة الانقلاب بعد رفضها لتمديد الهدنة،

من جانبه ثمن قائد المنطقة السادسة اللواء هيكل حنتف المواقف الوطنية التي يسجلها العميد طارق صالح في محاربة المشروع الإيراني الذي تقوده مليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدا استعداد ضباط وجنود المنطقة لتنفيذ توجيهات المجلس الرئاسي في التقدم وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.

كما قال إعلام المنطقة العسكرية السادسة: إن اللواء حنتف التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف،

وناقش اللقاء الذي جمعهم في العاصمة السعودية الرياض الوضع الميداني والعسكري على مستوى المنطقة العسكرية السادسة والجاهزية لدى منتسبي المنطقة للتصدي لكل تحركات المليشيا الحوثية ودحر عصابة الانقلاب المتمردة والرافضة للسلام.

من جانبه ثمن قائد المنطقة السادسة اللواء هيكل حنتف المواقف الوطنية والجهود المشرفة التي تبذلها قيادة وأعضاء المجلس الرئاسي وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية والعمل على استعادة الدولة والجمهورية