غضب واسع تفجره قناة السعيدة باوساط الناشطين بسبب هذا الاعلان الغير مسبوق.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تسبب اعلان قناة السعيدة بشان شراء حقوق بث مباريات منتخب الناشئين بتصفيات كاس اسيا والمقامة في بنغلاديش بجدل واسع واعلنت قناة السعيدة بانها ستتخذ الاجراء القانوني ضد القنوات والناشطين الذين سيتداولون مقاطع للمباريات او اهداف او بث لها حتى وان كان عليه شعار السعيدة

صحفيين ونقاد رياضيين وصفوا الاعلان بالغير مسبوق كون البطولات للفئات السنية منقولة مجانا على القنوات مثل كاس غرب اسيا وكاس العرب الا ان اعلان السعيدة كان الاول من نوعه. وافاد الصحفيين بان قنوات عالمية ثبت مباريات لبطولات اوروبية كبيرة مجانا ويتم النقل منها دون ان تتخذ اي اجراءات مابالكم بتصفيات للناشئين لايتابعها سوا اليمنيين ويتم عمل كل هذه الاجراءات القاسية. واشاروا قناة السعيدة تدعي بان المباريات حصرية بالشرق الاوسط الا انها تنقلها من قناة بنغلادشية اخرى فكيف يحدث ذلك؟ وبدقة سيئة للغاية وعلق المنسق الاعلامي لمنتخب اليمن للشباب محمد مهيم على هذا الاعلان جاء فيه: ناة السعيدة تقول أنها اشترت بث مباريات منتخب الشباب بمبلغ وقدره ، وأنها المالك الحصري في الشرق الأوسط ، كلنا شكرنا السعيدة على هذه الجهود ، لكن مباريات منتخبنا وللمرة الثانية شاهدناها منقولة وبشكل مفتوح ومجاني على قناة T Sports البنغالية على اليوتيوب وبدقة عالية من مصدرها الرسمي والأساسي ، وهو مالم يكن في تصفيات الشباب باستثناء مباراة لآوس..!!

في تصفيات الشباب في لآوس كانت الحقوق حصرية لدى القناة اللآوسية ، في حين لم تتقدم أي قناة يمنية لشراء البث لا السعيدة ولا غيرها ، والمعيب أيضا أن بعض قنوات تملك ميزانية دولة قامت بالنقل من البث المباشر الذي كنت أحاول النقل عبره لعمل شيء أفضل من لاشيء ،رغم التشديدات التي عانينا منها.