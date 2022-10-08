فاجعة كبرى تصيب اليمن .. نهاية مرعبة لأسرة واحدة ( أب وابنائة ) والسبب صادم للجميع !

الرياض - محمد الاطلسي - في جريمة مروعة وفاجعة تقشعر لها الأبدان، قتل مواطن يمني واثنين من ابناءه إثر خلافات نشبت بينهم بسبب تعليق زينة وشعارات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، في محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وسط اليمن.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر محلية وإعلامية، أنه بعد مشادة كلامية بين الأب وابنه الأكبر الذي يعمل مشرفا لدى مليشيا الحوثي، قام الأبن بتوجيه البندق جهة والده متعمدا قتله.

وأضافت المصادر بالقول: " تدخل الابن الآخر وحاول أن يحجى على والده بجسمه فإذا بالطلقه تخترق جسد الابن والاب ما أسفر عن مقتلهما على الفور".

وتابعت المصادر بالقول: "عندما اتفرج الابن الثالث وهو الأصغر، والده وأخيه ساقطين على الأرض بدمائهم، أخذ البندق "كلاشنكوف" وقام بإطلاق الرصاص على أخيه الأكبر الذي يعمل مشرفا لدى مليشيا الحوثي وقتله".

وأثارت الحادثة المؤلمة التي انتهت بمجزرة في الأسرة، رعب وهلع الأهالي، مؤكدين أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم التي تنخر مجتمعنا اليمني، بسبب إجبار المليشيات للمواطنين لإحياء احتفالات ومناسبات دخيلة على المجتمع اليمني.