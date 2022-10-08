رسمياً : الاعلان عن وصول قائد عسكري بارز في قوات تحالف دعم الشرعية إلى العاصمة اليمنية عدن للقيام بهذه المهمة !

الرياض - محمد الاطلسي - وصل أحد القيادات العسكرية البارزة في قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن قائد قوة الدعم والاسناد لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن سلطان البقمي، وصل العاصمة المؤقتة عدن، وقام بزيارتين منفصلتين إلى مقرات هيئة الاستخبارات، والمنطقة العسكرية الرابعة والقاعدة الإدارية، في العاصمة المؤقتة عدن.

وخلال الزيارة، تعرف القائد العسكري في التحالف اللواء الركن البقمي، إلى مقر هيئة الاستخبارات، واللقاء مع رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء ركن أحمد اليافعي، على سير أعمال الهيئة ودوائرها والشعب والمهام التي تقوم بها، وكذا الصعوبات التي تواجه سير العمل فيها، كما تبادل الجانبان، درعي هيئة الاستخبارات والاستطلاع وقوة الدعم والاسناد.

كما تعرف اللواء الركن البقمي، خلال زيارته إلى مقر المنطقة العسكرية الرابعة، واللقاء مع أركان المنطقة العسكرية اللواء الركن أحمد البصر، ورئيس عمليات المنطقة العميد ركن نصر شايف، بحضور مدير مكتب وزير الدفاع العميد الركن عبدالحكيم موسى، على مهام المنطقة والمساحة الجغرافية التي تتبعها وجبهات القتال فيها واحتياجات المنطقة العسكرية، وتم تقديم درع وزارة الدفاع للواء البقمي.