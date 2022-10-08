توجيهات مفاجأة من الرئيس العليمي قصمت ظهر حزب الإصلاح وارتاح لها الانتقالي .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر سياسية عن توجيهات أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الموالي للسعودية، موجهاً ضربة قاصمة لحزب الإصلاح وجناحه وقالت مصادر إن العليمي شكل لجنة عسكرية لترتيب عملية نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى المتمركزة في مديريات وادي حضرموت إلى محافظتي مأرب والجوف.

وأضافت أن اللجنة المكلفة بقرار غير معلن وصلت إلى مقر قيادة المنطقة الأولى في مدينة سيئون، لبدء الترتيب لنقل قواتها وإحلال ثلاثة ألوية من قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بدلاً عنها.

وحسب المصادر فإن القرار جاء بضغط من رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي وموافقة سعودية وإماراتية، ومن شأن ذلك تمكين الانتقالي من حقول النفط بمديريات وادي حضرموت، وانهاء أي تواجد لقوات “الإصلاح” في المحافظات الجنوبية.