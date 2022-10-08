اتفرج العثور على كائن غريب يشبه الطفل مختبئ داخل جبل في هذهالدولة العربية.. وعندما وجهوا الضوء اليه كانت المفاجأة؟

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو عثور أشخاص مغامرون في الأردن على كائن غريب يشبه الطفل مختبئ داخل جبل.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي شخص يزيل جزء من الصخور المنهارة في الجبل ليكتشف وجود شيء غريب.

وأبان الفيديو ظهور كائن غريب وراء الحجر بوجه يشبه الطفل أسمر البشرة.

وسمع خلال الفيديو الشخص الذي اكتشف الكائن ينادي على شخص آخر قائلا " حجي حجي في شيء غريب ".

وفي نهاية المقطع استخدموا كشاف كهربائي، وعندما وجهوا الضوء ناحية الحفرة ، وجدوا الكائن الغريب اختفى ، وظهر شيء يشبه الباب وراء الصخور