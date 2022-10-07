دولة عظمى تقود وساطة لإطلاق سراح أقرباء صالح المحتجزين لدى جماعة الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي - قالت قيادية رفيعة في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إن روسيا تقود جهود وساطة لدى جماعة الحوثي لاطلاق سراح عدد من أقارب صالح المعتقلين في سجون الجماعة منذ نحو خمس سنوات.

وأكدت الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للحكومة اليمنية المعترف بها، فائقة السيد باعلوي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية " لدينا معتقلين في سجون صنعاء من أهل وأقارب علي عبدالله صالح، ودخلوا العام الخامس، وموسكو تقوم بوساطة لإخراجهم من السجون". وأشارت إلى أن بقاءهم في سجون الحوثي ليس له معنى.. مؤكدة الاستعداد لتبادل الاسرى والمعتقلين مع الجماعة وفق مبدأ " الكل مقابل الكل". إلى ذلك طلبت السيد، من الحكومة الروسية إرسال مبعوث خاص لليمن على غرار الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. وقالت "أثناء لقائي مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أوضحت له وجهة نظرنا بأنه يجب أن يكون هناك توازن، من خلال إرسال مبعوث روسي ضمن طاقم المبعوثيين الدوليين لإيجاد حل في اليمن". وأضافت:"لدينا 3 مبعوثين دوليين، سويدي تابع للأمم المتحدة، وآخر للحكومة السويدية، وأمريكي، والآن نحتاج لروسي"