قرار سعودي هام ومفاجئ بمنع التصوير في هذه الاماكن .. والكشف عن العقوبة!

الرياض - محمد الاطلسي - اصدرت جدة الجزائية قرار بادانة مواطنة قامت بتصوير زوج وزوجته وهما في مطعم وكوفي شهير في مدينة جدة، وعاقبتها في الحق الخاص بالسجن 48 ساعة

فقد قام المواطن برفع دعوى أمام المحكمة، اتهم فيها مواطنة بتصويره وزوجته دون إذن منه، والتلفظ عليه وعلى زوجته والاستهزاء منهما بعبارات مسيئة. حسب "عكاظ" . واكدت المتهمة أنها قامت بتصوير المشتكي وزوجته، وأنكرت تلفظها عليهما أو شتمهما. وبررت ما قامت به من تصوير الزوجين كونه حدث خلاف بينهما في الطريق قبل دخولهم المطعم، وكان يتلفظ عليها بعبارة (يا بقرة).

وأقرت أن وجه الزوج كان ظاهراً في مقطع التصوير ولم يظهر وجه زوجته. لافتة إلى أنها حذفت الفيديو.

وخلصت المحكمة إلى ثبوت إدانة المواطنة بما نسب إليها، وحكمت في الحق الخاص بتعزيرها بالسجن مدة يومين، مع أخذ التعهد عليها بعدم تكرار واقعة التصوير مستقبلاً.