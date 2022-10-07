الحكومة اليمنية تتلقى أقوى تحذير من هذا الطرف إن أقدمت على فعل هذا الأمر ! .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي -

�ذر ضباط وعسكريون يمنيون في الجيش اليمني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية من الرضوخ للضغوط الاممية والدولية وابتزاز ميليشيا الحوثي الارهابية في قضية الرواتب. وتوعدوا في ايضاحات لهم تعليقا على خبر متداول حول موافقة الشرعية على صرف رواتب مسلحي الحوثي في وزراتي الدفاع والداخلية ضمن اتفاق اممي ترعاه الامم المتحدة. واطلقوا تهديدا شديد اللجهة مؤكدين انهم سيضطرون لمواجهة الطرفين "الشرعية والخوثي" في حال تم صرف مرتبات مسلحي الحوثي الذين شاركوا ولا يزالون مشاركين في سفك الجم اليمني وتشريد ملايين اليمنيين ونهب ثرواتهم. وتفاعلا مع الموضوع المثار كتب احمد الاصور : "الموضوع خطير ويجب أن نتعاهد بالله ثم بدماء الشهداء أنه إذا وافقت الشرعية على صرف مرتبات جنود الحوثي فسوف نقوم بمحاربة وقتال الطرفين؛ الشرعية والحوثي حتى لو لزم الأمر أن نحرق صافر بما فيها والله خير الشاهدين". ووصفوا تلميح الشرعية بتلبية مطالب الحوثي بالتصرف الاهوج ان هي اقدمت على ذلك في حين تتجاهل المرابطين في الثغور من منتسبي الجيش في جبهات مارب وتعز وغيرها، وقد ملوا وهم يطلقون المناشدات لسنوات بصرف رواتبهم وبشكل منتظم شهريا دون جدوى. وقالوا : قبل ان تصرف رواتب لمن يقتلون اليمنيين ، الاحرى بها ان تصرف رواتب الجنود المرابطين في الثغور وتمر الاشهر الطويلة وهم دون مرتبات. وكتب أحدهم بلغوا مسؤولي الشرعيه أن ‏الجنديُّ الذي تركتموه لايستطيع استعادة خاتم زوجته المرهونَ في قبضة البَقّال كيف تطلبون منه اْستعادة وطنٍ مرهون في قبضة الميليشيا ..!