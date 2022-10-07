حرب تغريدات بين فتحي بن لزرق وقيادي حوثي بارز .. ينتهي بهذه الاوصاف!! .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي -

�رد القيادي الحوثي حسين العزي في حسابه الرسمي قائلاً " حب بلادي بكل مافيها من بأس وبؤس وأشتاق كل صباح لمائها وسمائها وأهيم في عشقها وذوقها ورقة الأفئدة في بنيها وعلو الهمم الذي يشع من كل عين واضاف : ذواقةٌ بلادي في كل شيءحتى في المجنانة لايوجد عندنا درجة سياحية كلها إدعاءنبوة أوالمهدي المنتظر كذلك بعض المرتزقة هذا يتحفنا بمعلومة ذاك بالسلاح بدوره الصحفي فتحي بن لزرق الجمة برد قاسي قائلاً " حسين يحب بلاده لكنه يسكن فيلا ضخمة ويركب سيارة اخر موديل ويدرس أبنائه في ارقى المدارس وتزور اسرته يوميا اغلى المولات وحسين قبل سنوات لم يكن يملك شيء من هذا ويتساءل بتعجب اليوم لماذا لاتحبون بلادكم ؟ هم يحبونها ولكن لانها ارضهم ووطنهم وليس مصدر جباياتهم. ومباشرة غضب العزي ورد علي بن لزرق بالقول " لاضير فأنت مصنف عندي ضمن قائمة ( أحلى مرتزقة في العالم)