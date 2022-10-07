رسمياً : قوات العميد طارق صالح تدمج الوية دفاع شبوة إلى فصائل ” درع اليمن”

الرياض - محمد الاطلسي - يواصل طارق صالح عضو المجلس الرئاسي محاولاته الى لملمت القوات من ضمن الهيكلة القادمة وبدأت قواته طارق دمج الوية دفاع شبوة رسميا إلى " درع اليمن”. وجاءت عملية التجنيد الجديدة لإفراد “دفاع شبوة” التي شكلها عوض ابن الوزير، محافظ شبوة كبديل لـ”النخبة الشبوانية” المحسوبة على الانتقالي، بعد تسريح كتائب هذا الفصائل من قبل قوات الانتقالي في معسكر الشبكة.

وخطوة طارق التي تأتي في اعقاب تسليمه ملف تأمين المحافظة النفطية بنشر قوات “محور سبأ” في عتق، تشير إلى أنها ضمن مخطط يهدف من خلاله التحالف تشديد قبضة طارق الذي تمكنت ان يكون بديل في عملية الدمج

وتسمية هذه الفصائل بقوات “درع اليمن” التي يقودها قيادي سلفي في العمالقة الجنوبية المحسوبة على طارق