اليمن : وصف خطير يطلقه خطيب حوثي لمن يرفض وضع الزينة واللون الأخضر على دكانه ومنزله

الرياض - محمد الاطلسي - هاجم خطيب حوثي بالعاصمة صنعاء كلمن يرفض وضع "خرق" واضواء والوان خضراء على محلاتهم او منازلهم واصفا اياهم بـ "المنافقين".

وزعم الخطيب الحوثي وهو يمارس التطرف والارهاب وتصنيف الناس من على منبر احد المساجد ان الله كشف المنافقين في صنعاء بانهم يخافون ان يعلقوا زينة على ابواب دكاكينهم او وضع الالوان الخضراء او السراجات على محلاتهم او بيوتهم ناعتا اياهم بالنفاق.

واشار الى الزينة واللواء الاخضر كشفت الواقع ، وربط الخطيب الحوثي حب النبي عليه الصلاة والسلام بتعليق تلك الخرق والاضواء الخضراء، وكذلك البراءة من النفاق بالتميز بتلك الالوان التي تفرضها ميليشيا الحوثي على المواطنيين بصنعاء بالقوة بالتوازي مع عملية نهب وجبايات كبيرة عليهم للاحتفال بالمولد النبوي الذي حولته الميليشيا الى موسم للنهب والسلب والاسترزاق ومضاعفة الاموال.

ومضى مبالغا في تكفير المخالفين ، قائلا : "وكشفت "اي الالوان الخضراء" من المؤمن ومن المنافق"!

وقرن حب الرسول عليه الصلاة والسلام بتعليق الالوان الخضراء ، ومن لم يفعل فهو لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد قوبل حديث الخطيب الحوثي بإستنكار واستهجان كبيرين من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، وكتب موسى المطري تعليقا قال فيه : "الدين عندهم عباره عن ألوان خضراء، ليس مهم العمل بالسنه والاتباع.".

وقال مختار العرومي : "هذا هو النفاق الكذب والتدليس واصدا ر الاحكام وهذا يدل على جهل المتكلم وانه ليس عنده علم وانما صعد المنبر ظن انه بالعمامه الخضراء يحق. له اصدار الاحكام لكن نقول ما قال ابو حنيفه نمد اقدامنا ولا نبالي".

وقال "مارب العز" : "النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض في اللبس والتكفين ويأمر به، ولم يروى عنه لبس الأخضر ولا الأمر بلبسه، ولا علاقة للخرق بالحب والبغض، قال تعالى : شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّه".