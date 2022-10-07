خلافات حادة بين واشنطن والرياض و الرئيس الأمريكي بايدن يمنح الملك سلمان مهلة 5 أيام للتراجع عن هذا الأمر!

الرياض - محمد الاطلسي - بسبب اسعار النفط تأجج الخلاف بين بايدن وبن سلمان وتحذير بايدن اصبح واضحا بسحب قواته من الامارات والسعودية واعطاء مهله لهذا السبب. السعودي الأمير محمد بن سلمان يخطط لعملية الخفض لإيذاء حزبهم في تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن مسؤولي البيت الأبيض لا يذهبون إلى هذا الحد.

ونقل الموقع عن الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول السعودي الهارب، سعد الجبري، ربطه المباشر بين تحرك أوبك وبين الانتخابات النصفية، وزعم أن “هذا الخفض غير المسبوق ليس أقل من هجوم على الديمقراطية والتدخل في الانتخابات لإيذاء بايدن والديمقراطيين