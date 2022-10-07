هي الأولى من نوعها.. اندلاع حرب ومواجهات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وسقوط قتلى وجرحى ( تفاصيل )

الرياض - محمد الاطلسي - اندلعت، مساء اليوم الخميس، حرب هي الأولى من نوعها في مدينة إب مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، وتقع تحت سيطرة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران (وسط اليمن) .

وقالت مصادر محلية وسكان، إن مدينة إب شهدت مساء اليوم، حربا بين حارتين، واستخدم في الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة. وحسب المصادر فإن هذه المواجهات تحدث لأول مرة، حيث شنت حارة "جبل الشجاع" هجوما مسلحا على حارة "جرافه" ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحارتين. ويأتي ذلك في ظل انفلات أمني غير مسبوق تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، فيما تؤكد مصادر مطلعة، أن المليشيات تتعمد تغذية الصراعات بين المواطنين والقبائل في مناطق سيطرتها.