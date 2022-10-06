تطورات متسارعة.. غارات جوية عنيفة تستهدف هذه المحافظة بعد التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن الهدنة

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر حوثية إن مواقع للجماعة في محافظة الحديدة تعرضت لقصف جوي امس الأربعاء، 05/تشرين الأول/2022.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للجماعة إن مواقع الجماعة تعرض لـ131 استهداف بينها 5 بطائرات تجسسية، على حد وصفها.

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أنها زودت السعودية والإمارات بمضادات جوية بعد تهديدات حوثية باستهداف البلدين.

واستنكر المبعوث الأمريكي التهديدات الحوثية، وأكد أنها غير مقبولة.

وأكد المبعوث الأمريكي أن الشروط الجديدة التي طرحها الحوثيون للموافقة على تمديد الهدنة، مثيرة للسخرية.

ويوم الأحد الماضي أعلنت جماعة الحوثي رفضها الموافقة على تمديد الهدنة الأممية لأشهر قادمة، وأطلقت تهديدات باستهداف مصالح حيوية في كل من السعودية والإمارات.