اشجع قرار سعودي وصفه بالتاريخي .. وزير يمني يعلق بالقول : الكرة في ملعب هؤلاء وعليهم الاختيار

الرياض - محمد الاطلسي - اشاد وزير الدولة امين العاصمة في الحكومة اليمنية بقرار المملكة العربية السعودية تخفيض انتاج النفط في الاجتماع الاخير لاعضاء منظمة اوبك او ما يعرف بـ "اوبك+" في فيينا وهو القرار الذي وصف بالتاريخي وقوبل بانتقاد امريكي.

وكتب المسؤول اليمني اللواء عبدالغني جميل تغريدة على "تويتر" قال فيها : " قرار تخفيض انتاج النفط أعتقد جاء في الوقت المناسب ، والكرة الان في مرمى الديمقراطيين واضاف : "وهم امام خيارين لا ثالث لهما؛ اما واختاروا الحلفاء التاريخيين في اشارة الى السعودية او الميليشيات الحوثية.

واردف "جميل" : كفى لعب ونغمات مستهلكه ، الآن يا ابيض يا أسود وداعاً للتصريحات المستهلكه في اشارة الى تلاعب "واشنطن" وومثليها بالتصريحات والعبارات والالفاظ فيما يتعلق بالازمة اليمنية، وانحياز الادارة الامريكية لمليشيا الحوثي الارهابية ومن خلفها طهران. ووصف "جميل" قرار "اوبك" بالشغل النظيف وفي تعليق اخر على حديث وزير الطاقة السعودي الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز لوسائل اعلام دولية قبيل اجتماع "اوبك " : "استمتعوا بالشمس انه يوم مشمس" فسر اللواء جميل ما قاله الامير السعودي قائلا : " أي اسمتعتوا قبل ان يأتي موسم الشتاء يآ لها من عباره تحتاج فطاحله التفسير لتفسيرها ، ولايفهمها عدى الراسخون في مجال الطاقه " حد قول "جميل" .

وأثناء توجهه إلى الاجتماع الذي شهد قرارًا تاريخيًا بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم، سألته مراسلة CNBC الأمريكية: هل قرار خفض الإنتاج يستحق تعريض العلاقات السعودية الأمريكية للخطر؟ وعلى الفور رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان: أنصحكم أن تستمتعوا بالشمس إنه يوم مشمس.

وأكد الأمير بن سلمان أن منظمة أوبك + لم تعرض أسواق النفط للخطر بعد قرارها اليوم بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومًا. وقال وزير الطاقة إن منظمة أوبك + ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن المنظمة لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف ولم تعرض أسواق الطاقة للخطر. وأضاف: ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك+، مؤكدًا أن المنظمة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.وتابع: اتفقنا على تمديد الاتفاق الحالي في منظمة أوبك+ حتى عام 2023 وسنجتمع بشكل دوري، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين التي تمر بها أسواق النفط العالمية أخيرا غير مسبوقة.

وكان تحالف أوبك + قرر خفض إنتاج النفط بما يعادل مليوني برميل يوميًا، الأمر الذي دفع أسعار البترول إلى التحرك في اتجاه الصعود. من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، الأربعاء: إن قرار أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، يوضح أن المجموعة تنحاز إلى روسيا. ووصفت بيير القرار بأنه «خطأ...ومضلَّل».