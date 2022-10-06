اليمن: دولة خليجية توجه صفعة مدوية لحزب المؤتمر الشعبي العام .. لهذا السبب المفاجئ!

الرياض - محمد الاطلسي - وجهت دولة خليجية، صفعة موجعة للمؤتمر الشعبي جناح الرئيس الأسبق علي صالح عفاش، بعد محاولته خرق القوانين واللوائح السارية فيها.

وقال موقع "، الذي يرأس تحريره المستشار الإعلامي السابق في السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، الصحفي أنيس منصور، إن " السلطات الكويتية طردت القيادية في المؤتمر نورا الجروي من الكويت بعد دخولها إلى اراضيها للتسول باسم (حقوق الناجيات من سجون الحوثي)".

مضيفاً أن "السلطات الكويتية رفضت التصرفات التي تقوم بها نورا الجروي خارج اطار القانون الكويتي".

يأتي هذا عقب خلافات اندلعت بين ناشطات تابعة للمؤتمر على خلفية مخصصات من وزارة حقوق الإنسان مقررة لهن، حيث وجهت للجروي اتهامات بالاستيلاء عليها، وهو ما أثار خلافات كبيرة انتهت بتقديم شكوى إلى وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان.

وكان ناشطون تداولوا فضيحة للناشطة نورا الجروي، إبان قيادتها "حركة إنقاذ" التي شاركت في تمهيد الطريق للمليشيا الحوثية الإنقلابية، من خلال تبنيها احتجاجات وفعاليات مناوئة للحكومة في العامين 2013 و2014 بدعم من المؤتمر، حيث نهبت مبلغاً مخصصاً للحركة من شركة التبغ والكبريت أثناء تولي القيادي المؤتمري عبدالحافظ السمة رئاسة مجلس إدارتها، واشترت سيارة خاصة بها.