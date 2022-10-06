لن يبقي أحدا في المملكة بدون وظائف .. السعودية تطلق خدمة مذهلة للقضاء على البطالة .. تفاصيل!

الرياض - محمد الاطلسي - وزارة الموارد البشرية السعودية، اعلنت عن إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وذلك بديلاً عن منصة جدارة، وسوف يتمكن الباحثون عن عمل البدء في استخدام المنصة الجديدة اعتباراً من يوم الأحد القادم والذي سيوافق 9 أكتوبر 2022

موعد انطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وأهدافها حيث ان المنصة سوف تبدأ في العمل بشكل فعلي من يوم الأحد القادم الموافق 9-10، وتهدف المنصة الجديدة إلى:

حفظ وتوحيد البيانات الشخصية للباحثين عن عمل والربط بينهم وبين جهات العمل ذات العلاقة.

• تنمية المهارات بناء على احتياجات سوق العمل.

• توحيد منصات التوظيف.

• التكامل مع الأنظمة الحكومية والقطاع الخاص.

• استخدام أحدث التقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التواصل الفعال بين القطاع الحكومي والكيانات الاخري.

رابط المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، عن رابط المنصة الجديدة والتي ستبدأ العمل بشكل فعلي يوم الأحد القادم على الرابط التالي( أضغط هنا