تطورات جديدة.. جماعة الحوثي تضع شرط جديد مقابل تخليهم مطالبة الحكومة والسعودية بدفع المرتبات.. ماهو؟

الرياض - محمد الاطلسي - واصلت جماعة الحوثي إصرارها على عدم التجاوب مع جهود تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن.

كما واصلت الجماعة إطلاق التهديدات باستهداف مصالح حيوية في السعودية والإمارات.

وكانت الجماعة قد رفضت تمديد الهدنة، مشترطة على الحكومة دفع مرتبات الموظفين، بما فيهم المسلحون المحسوبون عليها.

واليوم، وفي تطور جديد، قال عضو وفدها المفاوض، عبد الملك العجري: إما أن تدفع دول التحالف مرتبات الموظفين وإما أن تسند إدارة إنتاج النفط لحكومة الإنقاذ (حكومتهم غير المعترف بها) وهي جاهزة لتسليم المرتبات في كل المحافظات.

وأضاف: دول التحالف ومن معها ملزمون بتوريد استحقاقات الموظفين في كل المحافظات لأنهم يسيطرون على موارد النفط والغاز.

ووصلت جهود تمديد الهدنة إلى طريق مسدود بسبب شروط جديدة للحوثيين وصفت بأنها "تعجيزية".