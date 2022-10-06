مسؤول في الحكومة اليمنية يعاتب سلطنة عمان لسماحها انطلاق هذا الأمر من أراضيها !

الرياض - محمد الاطلسي -

�جه مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية ، تساؤلا لحكام سلطنة عمان حول موقف مسقط من التهديدات التي يطلقها متحدث جماعة الحوثي من الاراضي العمانية ضد جيرانها في الخليج. وكتب وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل تغريدة على تويتر قال فيها : "الإخوه الأعزاء في سلطنه عمان ليوم المدعو محمد عبدالسلام فليته من داخل عمان يحن ويرعد ويهدد ويتوعد ويحذرالشركات المتواجده في السعوديه والإمارات بإسم مايسمى اللجنه الاقتصادية الحوثيه واضاف : "وهؤلاء طبعاً أهلكم وإخوانكم وعضدكم وسندكم وعزوتكم فما أنتم قائلون". واختتم بالقول : "ياسبحان الله عليكم". وكان ما تسمى باللجنة الاقتصادية العليا التابعة لمليشيا الحوثي، اصدرت بيانا اوضحت فيه انها تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير مخاطبات تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 تشرين الأول/أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام