يستورد الموت الى اليمن : جرعة علاج فاسدة تقتل عشرات الأطفال بصنعاء والحوثي يتستر على الجريمة

الرياض - محمد الاطلسي -

�شفت منظمة حقوقية يمنية، عن وفاة عشرات الأطفال من مرضى السرطان في صنعاء نتيجة جرعة فاسدة من علاج السرطان في نهاية شهر سبتمبر 2022. وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن وزارة الصحة والسكان التابعه لمليشيات الحوثي ، قامت بصرف جرعة علاج منتهية الصلاحية بعد أن تم تزييف تاريخ الصلاحية وتم صرفها في مستشفى الكويت للأطفال المصابين بالسرطان، وقد هرعت سيارات الإسعاف لنقل الأطفال إلى غرف العناية المركزة وتوزيعهم في عدة مستشفيات، إلا أن بعضهم توفي في الأيام الأولى بينما الآخرون حالتهم خطرة للغاية. وبحسب المنظمة، فإن منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية تقدم للحكومة اليمنية وبانتظام أدوية مجانية للأمراض المستعصية مثل أمراض السرطان والسكري والضغط وغسيل الكلى... وغيرها، إلا أن جزءاً كبيراً من تلك العلاجات تذهب للبيع في السوق السوداء أو يتم تخزينها حتى تتلف ثم يقومون بتعديل تاريخ الصلاحية وإعادة توزيعها للمستشفيات الحكومية، وهذا ما حدث في مستشفى الكويت؛ لكن مليشيات الحوثي في صنعاء تتستر على الجريمة وتمنع نشر أي معلومات عنها خاصة في ظل العلاقة القوية بين وزير صحة الحوثيين المدعو طه المتوكل ومدير مستشفى الكويت أمين الجنيد. وطالبت المنظمة كافة المنظمات الدولية بالنزول الميداني إلى مستشفى الكويت وإجراء تحقيق في الموضوع، حيث لا يزال بعض الأطفال في العناية المركزة بحالة خطيرة للغاية ويجب الكشف عن المتورطين ومحاكمتهم.