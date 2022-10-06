ماهو العرض الذي تقدمت به السعودية ورفضته صنعاء و ما سر التهديدات الأمريكية!! .. تفاصيل مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في صنعاء العميد عبدالله بن عامر سبب التهديد الأمريكي لصنعاء، والذي ورد في حديث مبعوث واشنطن الخاص باليمن تيم ليندركينغ عندما قال إن هناك خياران إما تمديد الهدنة أو الحرب.:

وقال العميد بن عامر: السعودية عرضت أن تقوم بدفع المرتبات فكان الرد بالرفض فلسنا بحاجة الى مكرمة أو تبرع من أحد بل الى ثرواتنا وحقوقنا.

وأضاف بن عامر: هذا الرد سبب لهم الصداع فلم يعتادوا سماع ذلك من مسؤول يمني، يريدون أن تظل تحت حاجتهم كأتباعهم متسولا على أبوابهم وعندما رفضت تحرك مجلس الأمن.

وكان ليندركينغ قد اعتبر مطالب صنعاء بدفع رواتب الموظفين من عائدات الثروة اليمنية بالمستحيلة، فيما اعتبرها مجلس الأمن بالمتطرفة.