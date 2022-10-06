شروط الحصول على إعانة مالية للعاطلين عن العمل في السعودية .. (اتبع هذه إليك الخطوات )

الرياض - محمد الاطلسي - سعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إلى تزويد هذه الفئة الشبابية بكافة وسائل المساعدة المتاحة من خلال برنامج حافز للبطالة من خلال التسجيل في هذا البرنامج بعد الاطلاع على أوضاع الحالة الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والموافقة على الطلبات بأجور شهرية خلال عام واحد من تاريخ استلام الطلب، ووجود عدة برامج تدريبية لمساعدة الشباب في العثور على وظائف تتناسب مع تعليمهم.

طلب إعانة للعاطلين على العمل في السعودية

هذا صحيح بشكل خاص بعد أن أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج إعانة البطالة لمساعدة الباحثين عن عمل من الذكور والإناث الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم لأسباب مشروعة، حيث يبحث العديد من المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل عن طرق لطلب المساعدة هذا هو المكان الذي تتواجد فيه إعانات البطالة التحفيزية أعلن مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق عن توزيع مساعدات مالية على مدى 15 شهرًا لمساعدة العاطلين عن العمل المؤهلين في العثور على وظائف ودخول سوق العمل، وفي الفقرات التالية نوضح لكم أهم التفاصيل حول إعانة البطالة.

الغرض من برنامج حافز 1444 إعانة البطالة

هناك بعض الاهداف التي تتمثل في الحصول على إعانة من حافز للعاطلين عن العمل وهي كتالي:-

تقديم المساعدة اللازمة للعاطل وإيجاد فرص عمل له.

ترتيب مدفوعات الدعم للباحثين عن عمل.

تخصيص حقوق والتزامات كل طرف.

توفير حوافز دائمة للباحثين عن عمل لتشجيعهم على الدخول إلى سوق العمل.

تحديد الاستحقاق لمخصصات التعطل.

متطلبات المشاركة في برنامج الحوافز

من أجل الحصول على دعم برنامج حافز عليك اتباع الاتي:-

تقديم مساعدات التعطل للمواطنين السعوديين.

أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

لا تسأل أسئلة عن الشرف والنزاهة.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمين عن 60 عامًا.

عدم فصل المواطنين من وظائفهم بسبب الإهمال أو الجريمة.

إقامة الدورات التدريبية التي يقدمها البرنامج.

قيد مقدم الطلب في سجل وزارة العمل لتلقي المساعدة المالية.