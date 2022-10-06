تفاصيل عاجلة.. وزير الدفاع اليمني يصدر اعلان شديد اللهجة بشأنةهذا الأمر ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، مع ‏قائد القوات المشتركة، لتحالف دعم الشرعية، نائب رئيس أركان الجيش السعودي الفريق الركن مطلق الأزيمع، طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال المختلفة.

وأستعرض اللقاء الذي عُقد في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف الخطط العملياتية، استعداداً للمرحلة المقبلة، على امتداد جبهات القتال، حسب مقتضى الموقف الراهن.

وفي اللقاء، أكد وزير الدفاع ورئيس الأركان جاهزية القوات المسلحة للتصدي ومواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بكل كفاءة واقتدار.

كما لفتوا إلى تعنت المليشيات ورفضها تمديد الهدنة الإنسانية تحقيقاً لمصالح النظام الإيراني، وتأكيداً منها أنها لن تجنح للسلام، وتريد استمرار عبثها وعدوانها على الشعب اليمني، وأن القوة والبندقية، اللغة الوحيدة التي تفهمها.