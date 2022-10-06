بشرى كبرى ... السعودية تعلن عن تأشيرة تعليمية لهذه الفئات وبدون كفيل.. هل انت منهم؟

الرياض - محمد الاطلسي -

أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا، استحداث تأشيرة جديدة باسم التأشيرة التعليمية لبعض الفئات بقرار من مجلس الوزراء السعودي، حيث تهدف المملكة من إصدار هذه التأشيرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها استقطاب المواهب المتميزة حول العالم والارتقاء بحالة التعليم في المملكة وجودته بحسب وزارة التعليم.

الفئات التي يمكنها الحصول على تأشيرة التعليم

وكشفت المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة التعليم عن تفاصيل التأشيرة التعليمية الجديدة والفئات التي يمكنهم الحصول عليها، حيث يوجد نوعين من التأشيرات، الأولى طويلة المدى والثانية قصيرة المدى لدخول المملكة العربية السعودية حسب نوع التعليم المرغوب الانضمام إليه، وأعلن مجلس الوزراء السعودي أن الفئات التي يحق لها الحصول على التأشيرة التعليمية على النحو التالي:

الأساتذة والأكاديميون الدوليون.

الباحثون والباحثات.

الطلاب والطالبات بالمراحل الدراسية الجامعية.

مميزات تأشيرة التعليم في السعودية

ويحصل الشخص الحاصل على التأشيرة التعليمية في السعودية على العديد من المميزات، فتأشيرة قصيرة المدى تكون للبرامج التي تصل إلى عام دراسي، أما تأشيرة طويلة المدي فهي خاصة بدراسة البرامج العلمية الطويلة التي تستغرق أكثر من عام دراسي ومن أهم مميزات التأشيرة التعليمية ما يلي:

متاحة لطلاب وأساتذة والباحثون لـ 160 دولة، وتتيح التسجيل البيانات بـ 9 لغات مختلفة.

تساعد في ربط الطلبات بالجهات المعنية في المملكة.

تسهل التأشيرة الالتحاق بالدراسة في المملكة العربية السعودية والإجراءات اللازمة لذلك.

لا يشترط وجود كفيل للطالب في المملكة للحصول على التأشيرة.

تمنح التأشيرة التعليمية تعليم اللغة العربية للحاصلين عليها.

وأكدت وزارة التعليم السعودية، أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى جودة البحث العلمي والابتكار، والعمل على رفع كفاءة المؤسسات التعليمية وجعل المملكة جاذبة للتعليم بين الدول