اليمن.. الإعلان عن اطلاق عملية عسكرية كبرى للسيطرة على اهم مدينة حدودية.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي -

�ال قائد القوات الخاصة الجنوبية في تصريح له على قناة عدن المستقلة “ان موعد تحرير مكيراس من مليشيات الحوثي الأنقلابية بأت قريباً جداً بإذن الله مضيفاً: أن تخليص مديرية مكيراس من قبضة المليشيات الحوثية الإرهابية واجب وطني على قواتنا المسلحة الجنوبية والمقاومة الجنوبية.. وأكد اللواء “باعش” قدرة ابطال القوات الجنوبية على تحرير كافة أراضيهم في غضون ساعات وهذا ما تدركه المليشيات الحوثية التي لازالت تتذكر جيداً الدروس القاسية التي تلقتها على أيدي ابطال القوات الجنوبية في جميع معاركها.. ويأتي تصريح اللواء “فضل باعش” عقب إعلان مليشيا الحوثي رفضها لتمديد الهدنة الأممية التي قابلتها القوات الجنوبية بأعلان حالة التأهب القصوئ ورفع درجة الأستعداد القتالي حيث يتضح من خلال تصريح اللواء باعش ان القوات الجنوبية قد أعلنت عن وجهتها القادمة وهي مكيراس ولا غير مكيراس…