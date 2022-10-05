أول رد حكومي مزلزل على ضغوطات الأمم المتحدة بشأن القبول بشرط الحوثي لتمديد الهدنة في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر مطلعة إن هناك تحركات مشبوهة للمبعوث الأممي إلى اليمن "هانس جروندبرغ" بغرض الضغط على الحكومة اليمنية للموافقة على صرف مرتبات المسلحين المسجلين على قوام كشوفات القطاع العسكري والأمني في مناطق سيطرة الحوثيين.

ونقل احد المواقع عن المصدر الثلاثاء، قوله إن المبعوث الأممي وبعد أن عجز عن إقناع الحوثيين بالمقترح السابق الذي وافقت عليه الحكومة اليمنية عاد للضغط على الحكومة الشرعية للموافقة على مطلب الحوثي في صرف مرتبات مقاتليه والذين يدجهم تحت لافتة "موظفي وزارتي الدفاع والداخلية".

يشار إلى أن المقترح السابق الذي وافقت عليه الحكومة الشرعية تضمن الموافقة على مرتبات الموظفين الحكوميين العاملين في القطاع المدني في مناطق سيطرة الحوثيين قبل أن يضيف الحوثي جملة من الاعتراضات من ضمنها صرف مرتبات القطاع العسكري والأمني.

ولفت المصدر إلى أن الشرعية اليمنية قابلت هذا المطلب بالرفض واعتباره بند يؤدي إلى استمرارية الحرب إذ أنه يخرج عن الطابع الإنساني المرتبط بصرف المدنيين إلى تمويل المقاتلين وضمان استدامة التمرد من الخزينة العامة وبتشجيع أممي.