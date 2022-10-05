مطالب مستحيلة لجماعة الحوثي في اليمن و إعلان أمريكي جديد لمواجهتها

الرياض - محمد الاطلسي - قال ‏المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ، اليوم الأربعاء، إن جماعة الحوثي تطرح مطالب مستحيلة وينبغي إبداء المزيد من المرونة. وذكر ليندركينغ في مؤتمر صحفي، أن جماعة الحوثي فرضت شروطا غير مقبولة لتمديد الهدنة. وأكد على أن هناك خياران؛ إما العودة إلى الحرب أو تمديد وتوسيع الهدنة.

ولفت إلى أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة للعودة إلى الهدنة. وأبدى قلقة إزاء رفض الحوثيين عرض الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن. وتواصل المليشيا الحوثية رفض تمديد الهدنة الأممية التي إنتهت مساء الأحد الماضي.