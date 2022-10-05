عاجل : شركة النفط اليمنية تعلن عن تسعيرة جديدة لأسعار المشتقات النفطية قبل قليل ( السعر الجديد )

الرياض - محمد الاطلسي - وصلت شحنة جديدة من مادة البنزين “البترول” إلى عدن اليوم الأربعاء.

ووصلت باخرة تحمل شحنة من مادة البترول إلى غاطس ميناء الزيت في عدن حيث ستغطي السوق المحلية للوقود خلال الفترة المقبلة.

واعلنت شركة النفط اليمنية عن تخفيض سعر مادة البترول تماشيا مع الانخفاض العالمي بحسب توجيهات معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي.

وحددت شركة النفط اليمنية السعر الجديد للمواطنين حيث سيكون لتر البترول بـ ( 975 ) ريالا فيما ستباع صفيحة 20 لتر بـ ( 19500 ) ريالا.

واكدت شركة النفط اليمنية أن الشحنة الجديدة وصلت إلى ميناء الزيت في البريقة وستقوم شركة النفط بتوزيعها على السوق المحلية بالسعر الجديد من ظهر اليوم على جميع المحطات بعدن والمحافظات المجاورة .