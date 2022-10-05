عاجل.. وزارة الخارجية لحكومة صنعاء تكشف آخر أخبار الهدنة في اليمن ودفع المرتبات !!

الرياض - محمد الاطلسي - انتهت الهدنة الأممية في اليمن قبل ٣ أيام إلا أن المفاوضات لا زالت جارية ولم تصل حتى اللحظة إلى حل نهائي.

وقالت مصادر خاصة أن وساطة أممية عمانية تعمل الآن مع أطراف الحرب في اليمن على إعداد صيغة مقبولة لدى الجميع لتوسيع الهدنة والتأسيس لحل نهائي للحرب في اليمن..

وزارة الخارجية في صنعاء

كشفت وزارة الخارجية التابعة لحكومة صنعاء عن آخر المستجدات بخصوص الهدنة ودفع مرتبات الموظفين.

وقال حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء رصدها “مجتهد نيوز” وجاء فيها:

(حقوق شعبنا مقدسة) رغم كل الضغوط صنعاء مصممة على إستعادة مرتبات القطاع العام في كل اليمن بصفة منتظمة ومستدامة أما بالنسبة لمرتبات ال6سنوات التي نهبوها فإنه وبدلا من تمسكنا باستعادتها دفعةواحدة يمكننا منحهم فرصة الإلتزام بإعادتها على مراحل وهذه لاشك مرونة عالية وتحسب للعظيمةصنعاء‏.

واضاف العزي: هذا في ما يتعلق بأي هدنة جديدة أما في مايتصل بالسلام المستدام فهذا مرهون دائما بوقف العدوان وإنهاء الحصار والإحتلال كليا وإعادة الإعمار ومعالجة آثار وتداعيات الحرب والاحترام الدائم لسيادة واستقلال اليمن .

رفض صنعاء مبادرة التحالف

وكشف قيادي في حكومة صنعاء، عن رفض حكومته عرضاً للتحالف الذي تقوده السعودية، في مفاوضات تمديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.

ويتضمن ذلك الشرط استثناء متقاعدي وزارتي الدفاع والداخلية من دفع رواتب الموظفين وفق كشوفات عام 2014 مقابل تمديد الهدنة.

وقال عضو المكتب السياسي لـ الحوثيين عبدالله محمد النعمي، في تدوينة على (تويتر) : ” العدوان، في اشارة منه للتحالف العربي، طلب استبعاد مرتبات وزارتي الدفاع والداخلية ومعاشات متقاعدي الوزارتين ! مع العلم أن الوزارتين ضمن موازنة 2014″ حد وصفه.

وأشار إلى “أن تهديد الامس اقتصر على السفن التي تقوم بنهب النفط والغاز اليمني، واليوم تم التصعيد بتهديد الشركات النفطية التي تعمل بالسعودية والامارات .. ومنحها فرصة لمغادرة الدولتين”، مؤكداً أن “تحذيرات صنعاء ليست لمجرد التهديد، بل لتنفيذ التهديد، والعدو يعلم ذلك جيدا” حسب تعبيره.

واعلنت الامم المتحدة فشلها في اقناع الاطراف بالتوقيع على تمديد الهدنة، الا انها اشارت انها لا زالت تكثف من اتصالاتها مع جميع الاطراف لمحاولة اقناعهم بتوقيع اتفاق يرضي جميع الاطراف ويحفظ حقوق المواطنين اليمنين ويراعي مصالحهم.