اليمن.. المبعوث الأممي باعلان جديد ومفاجئ: هذا ما سيحدث في اليمن خلال الأيام القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - السماح للمناقشات الجارية بأن تؤتي ثمارها وتخرجَ اليمن من دوامة العنف.

السماح للمناقشات الجارية بأن تؤتي ثمارها وتخرجَ اليمن من دوامة العنف.

في موازاة ذلك، أشار المبعوث الأممي الخاصّ لليمن إلى أنّ المسألة المتعلّقة بمدفوعات الرواتب معقّدة ولا يمكن حلّها بسهولة.

وقال إن القضية المطروحة على طاولة المفاوضات تتطلّب حلّاً طويل الأمد ولا يمكن لأحد أن يتوقّع حصول تسوية سريعة وسهلة لها.

من جهتها، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بيانا ينتقد ما وصفها بالمطالب "المتشددة" لجماعة الحوثي التي لم تسهّل تمديد الهدنة الأممية التي انتهى سريانها يوم الأحد الماضي.

في موازاة ذلك، أشار المبعوث الأممي الخاصّ لليمن إلى أنّ المسألة المتعلّقة بمدفوعات الرواتب معقّدة ولا يمكن حلّها بسهولة.

وقال إن القضية المطروحة على طاولة المفاوضات تتطلّب حلّاً طويل الأمد ولا يمكن لأحد أن يتوقّع حصول تسوية سريعة وسهلة لها.

من جهتها، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بيانا ينتقد ما وصفها بالمطالب "المتشددة" لجماعة الحوثي التي لم تسهّل تمديد الهدنة الأممية التي انتهى سريانها يوم الأحد الماضي.