ضربة موجعة قصمت ظهر الحوثي.. هذا هو القيادي الحوثي الكبير الذي وصل إلى السعودية وأعلن انشقاقه وسلم معلومات صادمة عن الاختراق الاستخباراتي للتحالف !

الرياض - محمد الاطلسي - وصل قيادي بارز في مليشيا الحوثي ، الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية ، وذلك بعد يوم من إعلان وصوله مأرب وانشقاقه عن المليشيات المدعومة من إيران، وانضمامه إلى الشرعية اليمنية. وقال سليمان عويدين الغولي وهو شيخ قبلي من عمران، في تغريدة رصدها "

"، إنه سلم للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، معلومات عن الاختراق الاستخباراتي الحوثي. وأكد الغولي، أنه من الآن وصاعدا لن يجرؤ الحوثي على شن أي هجوم على مارب، وذلك بعد تسليمه معلومات عن الاختراق الاستخباراتي الحوثي للتحالف.

وفي وقت سابق اليوم، قال ان مارب كانت محطه وسيتوجه الى المملكه العربيه السعوديه، مشيرا إلى أن انكار الحوثي لانضمامه للشرعيه هو خوفا من المعلومات التي لديه والتي يعرف خطورتها الحوثي.