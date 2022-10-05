الجوازات السعودية تفجر مفاجأة سارة ستسعد جميع المغتربين في المملكة؟

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية كشفها عن تنويهات هامة تتعلق بطرق تجديد الإقامة المنتهية وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية المتعددة لنظام منصة أبشر جوازات .وقد بينت الجوازات ثمن رسوم تجديد إقامة سائق عمومي ، وقامت بالكشف أيضا عن قسمة رسوم تجديد إقامة المقيمين وطريقة السداد أو الاستعلام عن السداد .

شروط تجديد إقامة سائق عمومي تم الكشف عن عدة ضوابط وشروط من الواجب توافرها كي يستطيع السائق العمومي من تجديد الإقامة في المملكة على النحو الآتي : الإقامة والتواجد داخل الأراضي السعودية . دفع المخالفات المرورية إن وجد . دفع رسوم تجديد الإقامة .