مفاجأة.. المملكة السعودية تعلن عن تعديل هام وغير مسبوق في رسوم وشروط الإقامة المميزة 1444 ..( تعرف عليها)

الرياض - محمد الاطلسي - هناك الكثير من المقيمين في السعودية أو الزائرين يرغبون بمعرفة قيمة الإقامة المميزة بالسعودية 1444 حيث تمنحها الجهات المختصة للبعض وذلك حسب الضوابط والشروط لتمكن الزائر من الاستمتاع بحق الإقامة المميزة والتي صدرت بمرسوم ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عام 1440. حيث ان هذه الاقامة تعتبر نظام جديد يحدد إقامة غير السعوديين بالمملكة حسب ضوابط وشروط حددتها الحكومة والتي سوف نتعرف عليها في السطور القادمة.

قيمة الإقامة المميزة بالسعودية أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوم ملكي وافق عليه مجلس الوزراء يحدد إقامة غير السعوديين بالمملكة لفترة محدودة أو دائمة وفق شروط وضوابط تمكن المقيم من الاستفادة من الخدمات ويمكنه الاستمتاع بها هو وأسرته وفق لوائح وأنظمة محددة وكذلك بعض الشروط استيفاء الأوراق التي حددتها الجهات المختصة وكذلك قيمة الإقامة المميزة بالسعودية. رسوم الإقامة المميزة بالسعودية تم تحديد قيمة الإقامة المميزة بالسعودية حسب الغرض منها والمدة التي يريد أن يقضيها الوافد على أراضي المملكة حيث تختلف رسوم الإقامة بين الإقامة المحددة والإقامة الدائمة حسب توصيات الجهات المختصة والتي قامت بتحديد قيمة الرسوم والتي جاءت على النحو التالي:

قيمة رسوم الإقامة المميز بالمملكة العربية السعودية والمؤقتة هي 100 ألف ريال سعودي في العام. أما رسوم الإقامة المميزة الدائمة فتكون 800 ألف ريال سنوياً شروط الإقامة المميزة وضعت الجهات المختصة بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها في الوافد للحصول على الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية وهي كما يلي: وجود جواز سفر ساري المفعول باسم المقيم. يجب موافقة الجهات المختصة على الإقامة المميزة سواء دائمة أم مؤقته.

خلو السجل الجنائي للوافد من أي جرائم. يشترط أن لا يقل عمر المقيم عن 21 عام. توفير ما يثبت خلو الوافد من أي أمراض معدية. في حين كان المقيم داخل المملكة فلابد أن تكون الإقامة نظامية. الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة يجب إرفاق الأوراق التالية مع طلب الحصول على الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية.

سجل جنائي يفيد خلو صحيفة الوافد من أي سوابق. تقرير صحي لا يزيد تاريخ إصداره عن 6 شهور يفيد خلو الوافد من أي أمراض معدية.