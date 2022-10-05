اول رد سعودي مزلزل على تهديدات الحوثيين بإستهداف مصالح المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - هددت جماعة الحوثي باستهداف مصالح المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، في محاولة لانتزاع تنازلات تتعلق بالهدنة التي أعلنت الجماعة رفضها التوقيع على تمديدها.

وقالت الجماعة، إنها ستستهدف أيضا الشركات النفطية العاملة في البلدين إن لم تغادر، بينما أطلقت ألوية عراقية تهديدات مشابهة، في مؤشر على أن الجماعة حريصة على الهدنة لكن بالشروط التي تريدها هي فقط.

في السياق، وتعليقا على التهديدات الحوثية وأزمة تمديد الهدنة، دعا السياسي السعودي المعروف، سليمان العقيلي، ضمنا إلى الحسم العسكري.

وكتب العقيلي عبر حسابه على موقع تويتر اليوم: إذا أردت السلام فتأهب للحرب.

وحتى اللحظة لم يفضي انتهاء الهدنة إلى تصعيد عملي، لكن هذا متوقع في الأيام المقبلة.