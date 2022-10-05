الكشف عن خروج ملايين الدولارات من مطار صنعاء و كم دفع محمد عبد السلام للحصول على الجنسية اليونانية وامتلاكه فلل فخمة بملايين الدولارات ؟ .. تفاصيل مفزعة

الرياض - محمد الاطلسي - نشر الدكتور عبد الوهاب طواف منشور على صفحته في الفيسبوك، يعرف فيه القيادي في مليشيا الحوثي "محمد عبد السلام" ومن هي الجماعة الحوثية.

ويقول طواف لا تعيش ولا تتكاثر خلايا الجماعة الحوثية إلا بحروب، ولا تستمر الحروب إلا بذرائع، وكل حرب لها ذريعة، كالمظلومية، والدفاع عن الزيدية، ودماج، والقشيبي والإصلاح، والجرعة، والخونة من المؤتمر، واليوم تسويق ذريعة الراتب، ذلك الراتب الذي صادروه ونهبوه ونقلوه لشراء الفلل في اسطنبول وبيروت وألمانيا واليونان، وهي ملايين الدولارات تخرج من مطار صنعاء عبر ترانزيت في الاردن.

تسالوا محمد عبد السلام فليته، كم دفع للحصول على الجنسية اليونانية؟ مليون ونصف دولار.

ويضيف طواف يريدون الاستيلاء على كل موارد وخيرات اليمن، وغيرهم يصرف على المواطنين، وشرط يصرف من الخارج.

يختمم طواف، ما أقبحهم، وما أقبح ذرائعهم وشروطهم.