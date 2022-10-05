السعودية تعلن لأول مرة عن إعفاء كامل من دفع رسوم تجديد الإقامة لكل من ينفذ هذه الشروط !

الرياض - محمد الاطلسي - قبل أيام تم تداول شائعة أن الداخلية السعودية قامت بإلغاء رسوم دفع الإقامة للمقيمين داخلها من عمر 18 سنة إلى 21 سنة، حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بإصدار توضيح علم عن حقيقة ما تم تداوله عن إلغاء رسوم دفع الإقامة الخاصة بالمقيمين داخل السعودية من سن 18 عام إلى 21 عام.

كما بينت وزارة الداخلية السعودية أن هناك بالفعل عدة فئات أعفيت من دفع رسوم الإقامة داخل المملكة حيث قامت الوزارة بتقسيم هذه الفئات إلى ثلاثة أقسام وتم إعفائهم بالفعل من دفع رسوم الإقامة داخل المملكة السعودية.

الفئات التي تم إعفاؤها من دفع رسوم الإقامة داخل الأراضي السعودية لسنة 1443 هجريا:

إذا كانت سيدة غير سعودية الجنسية ومتزوجة من رجل سعودي معاق تعفى السيدة من دفع رسوم الإقامة داخل المملكة.

إذا كان الطالب الوافد من الخارج قد حصل على منحة دراسية للدراسة داخل المملكة يعفى من سداد رسوم الإقامة.

يعفى كافة الطلاب العسكريين الوافدين الذين تم تدريبهم في المملكة من دفع رسوم الإقامة داخل المملكة بالإضافة إلى الإعفاء من تأشيرة السفر إلى المملكة.

يعفى أطفال الوافدين المولودة داخل أراضي المملكة العربية السعودية من دفع رسوم الإقامة.

هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لكي يتم تجديد الإقامة الخاصة بالعمالة المنزلية أو بأحد أفراد الأسرة المقيمة.

الشروط التي يجب توافرها لتجديد إقامة العمالة المنزلية:

يجب أن يقوم الوافد المقيم بدفع رسوم الإقامة كاملة لكي يتمكن من تجديد الإقامة.

يقوم الوافد المقيم بسداد كافة المخالفات المرورية الخاصة به إن وجدت.

يجب على الوافد المقيم أن يقدم بصمة له وصورة شخصية واضحة له في مصلحة الجوازات.

إذا كان الوافد المقيم لديه أطفال تخطى عمرهم الخامسة عشر عام يلتزم بتقديم جواز سفر لهم ساري المفعول عند طلب تجديد الإقامة.

يشترط أن يكون الوافد المقيم الذي يريد تجديد الإقامة سجل عمله داخل المملكة خالي من أي أحكام أو سوابق.

يشترط أن يكون لدي الوافد المقيم تأمين صحي ساري الصلاحية في الوقت الذي يريد تجديد الإقامة فيه.

يجب أن يكون الوافد المقيم ملتزم في عمله ولا يكون مسجل في سجل الغائبين.