أيام سوداء تنتظر الحوثيين .. الاعلان عن أول تحرك عسكري للسعودية وجاهزية خطة مع الدفاع اليمنية ستقلب الموازيين

الرياض - محمد الاطلسي - في أول تحرك عسكري للمملكة العربية السعودية، بعد رفض مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تمديد الهدنة، اجتمع نائب رئيس أركان الجيش السعودي قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، الفريق الركن مطلق الأزيمع، مع قيادات الجيش اليمني لمناقشة طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال المختلفة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ناقشا مع الفريق الأزيمع، الخطط العملياتية، استعداداً للمرحلة المقبلة، على امتداد جبهات القتال، حسب مقتضى الموقف الراهن.

وأعلن وزير الدفاع ورئيس الأركان، في اللقاء، جاهزية القوات المسلحة للتصدي ومواجهة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانياً، بكل كفاءة واقتدار.

لافتين إلى تعنت المليشيات الحوثية ورفضها تمديد الهدنة الإنسانية تحقيقاً لمصالح النظام الإيراني، وتأكيداً منها أنها لن تجنح للسلام، وتريد استمرار عبثها وعدوانها على الشعب اليمني، وأن القوة والبندقية، اللغة الوحيدة التي تفهمها.