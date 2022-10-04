ورد الآن مستجدات جديدة : الحوثي يتحدى واشنطن باعلان تحذيري جديد والاتحاد الأوروبي يطلق بيان ناري ضد المليشيا

الرياض - محمد الاطلسي - جددت مليشيا الحوثي، مساء اليوم الثلاثاء، تحديها لرفض واشنطن لتهديداتها بإصدار بيان تحذيري جديد عن ماتسمى اللجنة الاقتصادية. وزعمت تلك اللجنة إنها وجهت رسائل ومخاطبات نهائية لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية وشركات الخدمات النفطية وشركات الملاحة لإلزامها بالوقف الفوري لكافة أنشطتها المرتبطة بالتنقيب والاستخراج والنقل. وأدعت أنها حذرت الشركات من عدم الالتزام بما اسمتها القرارات التي تضمنتها المخاطبات حفاظاً على مصالحها. وكان بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أعلن رفضه لتهديد مليشيا الحوثي باستهداف شركات النفط العاملة في اليمن والمنطقة وعرقلة حركة الشحن التجاري. ودعت الجماعة إلى مواصلة المفاوضات بـ"حسن نية". كما أصدر الاتحاد الأوروبي، بيانًا ناريًا ضد مليشيا الحوثي، وذلك عقب رفضها تمديد الهدنة الأممية، وأدان التهديدات الحوثية باستهداف المنشآت النفطية.

وعبر الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني عن خيبة أمل عميقة بسبب عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة في اليمن على النحو الذي اقترحه مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس غروندبرغ.

ووصف البيان، التعنت الحوثي ورفض المليشيات تمديد الهدنة الأممية بأنه "مواقف متطرفة لم تسهل المهمة الأممية".

واضاف: نشعر بقلق بالغ من تهديد الحوثيين بمهاجمة الشركات النفطية والشحن في الدول المجاورة وندعوهم للاعتدال في مطالبهم والتعاطي بشكل بناء مع المبعوث الأممي . وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الهدنة الأممية الأخيرة التي جرى الإعلان عنها في مطلع أبريل الماضي لمدة شهرين وجرى تمديدها مرتين قدمت فوائد ملموسة للغاية لملايين اليمنيين".

وأكد أن المقترح يتيح إمكانية تعزيز تأثيرها بشكل كبير ، بما في ذلك دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والرحلات الجوية الإضافية من وإلى صنعاء، وشحنات النفط غير المقيدة عبر إعادة فتح طريق وميناء الحديدة خاصة باتجاه تعز.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته للحوثيين لإظهار التزام حقيقي بالسلام وتخفيف مطالبهم، والانخراط بشكل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة، موضحا أن "رفض اقتراحه خطأ استراتيجي وليس ما يريده اليمنيون ولا يستحقونه".

جاء ذلك، عقب تصريح للمتحدث الرسمي للميليشيا الحوثي محمد عبدالسلام قال فيه إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية جوزيب بوريل، وأنه أكد على ما أسماه موقفهم المعروف بضرورة صرف مرتبات جميع الموظفين ومعاشات المتقاعدين وإنهاء القيود التعسفية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء.