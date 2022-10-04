اليمن : سياسي جنوبي يفاجىء الأنتقالي بهذا التصريح الصادم ويقلب اوراق عيدروس الزبيدي

الرياض - محمد الاطلسي - فجر سياسي حضرمي ومسئول في الحكومة اليمنية مفاجأة بتصريحات عن محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وقال عضو مجلس الشورى، صلاح مسلم باتيس، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: نحن الحضارم قلناها ونكررها وسنستمر: نحن لسنا شمالا ولا جنوبا، نحن شرق #اليمن.

وأضاف باتيس: لن نقبل التبعية والظلم، إذا كانت الدولة عدة أقاليم، فحضرموت إقليم عاصمته المكلا، وإذا كانت إقليمين، فحضرموت إقليم ثالث، وإذا كانت دولتين فحضرموت دولة ثالثة.

وختم باتيس تغريدته بالقول: لن يجد الجميع منا إلا كل ود واحترام وأخوة وصدق وتعايش.. قُضي الأمر.