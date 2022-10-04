أول فتاة سعودية تعمل بالشرطة الأمريكية تتحدث عن عملها ونوع آخر من الجرائم

الرياض - محمد الاطلسي - لفتت آلاء عبدالعزيز الحمد الأنظار مؤخرا، وذلك أثناء حضورها فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، للاحتفال بإطلاق كتابها الجديد عن علم الجريمة.

كتاب آلاء عبدالعزيز الحمد وطرحت آلاء عبدالعزيز الحمد كتابها الجديد بعنوان جريمة من نوع آخر، ورفضت التعاطي في الكتاب عن الجريمة بشكلها المتعارف عليه. وأكدت آلاء عبد العزيز الحمد في لقاء تليفزيوني، أنها أرادت طرح جرائم من نوع آخر وهي الجرائم النفسية التي لا يستخدم أصحابها الأسلحة في ارتكابها.

وقالت آلاء عبد العزيز الحمد عن كتابها: "بعض الجرائم تتم بلا أداة، هل سمعتم عن القتل الداخلي، فهو يقتل فرحا ويسلب فرحا لذا فهي جريمة من نوع آخر".

عمل آلاء عبد العزيز الحمد في الشرطة أكدت آلاء عبد العزيز الحمد أنها بعيدة عن المملكة العربية السعودية، طوال السبع سنوات الماضية، مشيرة إلى أنها التحقت بعملها بالشرطة الأمريكية لمدة عام تقريباً.

وأوضحت آلاء عبدالعزيز الحمد أنها متخرجة من قسم علم الجريمة والعدالة الجنائية من الولايات المتحدة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وأضافت آلاء أنها استفادت من تجربتها في العمل مع ، مؤكدة أنه أضاف لها الكثير، وأنها عملت على أرض الواقع في التحقيق بجرائم قتل وانتحار وغيره وعلقت قائلة:

"باختصار الأشياء اللي تشوفوها في بالأفلام الأمريكية أنا شفتها بأرض الواقع، وكانت تجربة أضافت لي الكثير".

وتفاعل الجمهور مع ظهور آلاء الحمد وحوارها، مؤكدين أنها مصدر فخر وإلهام لكل ، كما أشاد البعض بحشمتها أثناء الظهور حيث ظهرت ملتزمة بالحجاب والنقاب ولم يظهر منها سوى عينيها فقط.