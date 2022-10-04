الهدنة في اليمن تفتح خلافات بين الحلفاء .. السعودية تسخر من التصريحات الأمريكية

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، 04/تشرين الأول/2022، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن في الثاني من أكتوبر دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتمديدها.

ولفتت الوزارة في بيان إلى إن الولايات المتحدة ترحب بدعم الحكومة اليمنية لاقتراح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة وحثت الحوثيين على مواصلة المفاوضات "بحسن نية".

وأكدت أن الخطاب الحوثي الذي يهدد شركات الشحن والنفط التجارية العاملة في المنطقة غير مقبول.

في السياق، عبر الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي عن استيائه من التصريحات الأمريكية حول الهدنة.

وقال العقيلي، عبر حسابه على تويتر: لا تهمكم ولا تكترثوا بتصريحات الخارجية الامريكية حول الهدنة في اليمن.

وأضاف: إنها باختصار دعوة للحوثي لفرض مزيد من الشروط للضغط على الحكومة وحلفائها بقبولها.

وختم العقيلي تغريدته بالقول: الرد: "لست بالخب ولا الخب يخدعني"، في إشارة إلى أن مثل هذه التصريحات مفهومة المغزى.