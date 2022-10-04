رسمياً : دعوة هامة لليمنيين من واشنطن للفائزين منهم في قرعة ”اليانصيب” الامريكية

الرياض - محمد الاطلسي - وجهت سفارة اليمن في واشنطن، الإثنين، دعوة لمواطنيها الفائزين بـ "برنامج اليانصيب" المتأخرة تأشيراتهم، التواصل معها لاستكمال معاملتهم. وفي تغريدة لها على "تويتر"، دعت السفارة اليمنية جميع "اليمنيين الفائزين في برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة DV (تأشيرة القرعة العشوائية) للعام الحالي في امريكا، واللذين تأخرت تأشيراتهم في احدى السفارات الامريكية في الخارج، التواصل مع السفارة". ووضعت السفارة اليمنيين في واشنطن اليمنيين للفائزين في برنامج اليانصيب، بريدا الكترونيا للتواصل معها؛ لاستكمال اجراءات سفرهم عبر العنوان: [email protected] وكان عشرات اليمنيين الفائزين بـ "اليانصيب" الأمريكي قد عادوا إلى البلاد بعد أشهر من المعاناة في جيبوتي، وذلك في مشهد تحول فوزهم إلى خسارة. وتداول نشطاء مقاطع فيديو لعشرات اليمنين وهم في مطار جيبوتي يستعدون للعودة إلى اليمن نتيجة عدم قدرتهم على السفر إلى امريكا. يشار إلى أن برنامج تأشيرة هجرة التنوع أو الهجرة العشوائية هو قرعة سنوية للحصول على رخصة الإقامة الدائمة والمعروفة باسم البطاقة الخضراء بالانجليزية (Green Card)‏، بتفويض من الكونجرس وتديره وزارة الخارجية الأمريكية. وتحظى هذه التأشيرة بمتابعة واهتمام كثير من الدول ومنهم اليمنيون الذي بلغ عدد المسجلين فيها الى مستويات قياسية في محاولة للفوز بتأشيرة لمغادرة البلاد بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.

المعلومات المطلوب ارسالها الى [email protected] من قبل اليمنيين الفائزين في تأشيرة القرعة الامريكية لهذا العام واللذين تأخرت تأشيراتهم هي كالتالي: pic.twitter.com/pDlHsJ9sQB

— Yemen Embassy D.C. (@YemenEmbassy_DC) October 3, 2022