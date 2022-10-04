عبد الملك المخلافي يغرد وبقوة مخاطباً المجتمع الدولي حول تمديد الهدنة ... فماذا قال ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال وزير الخارجية السابق نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبد الملك المخلافي: إن المجتمع الدولي مطالب بالعودة إلى مواقفه الحازمة تجاه مليشيا الحوثي بعد سنوات من التدليل تحت حجة جلبهم إلى السلام، وأضاف في تغريدة له بتويتر: إن الموقف القوي والموحد والرسالة الواضحة هي المطلوبة من مجلس الأمن بعد رفض الحوثي الهدنة وتهديده الصريح للأمن والسلم، ومعها إعادة التأكيد على مرجعيات الحل في اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي قد رفضت تمديد الهدنة الأممية، وهو عادة عادة الميليشيات الحوثية في التعامل مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمحلية.