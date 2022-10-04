انفجار يهز العاصمة صنعاء ومصادر تكشف الاسباب ومكانه .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت مصادر في العاصمة صنعاء عن سماع انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء قبل قليل. وقالت المصادر ان انفجارات عنيفة هزت ، صباح اليوم الثلاثاء، العاصمة صنعاء المختطفة من قبل ميليشيا الحوثي. واشارت مصادر محلية الى ان الانفجارات وقعت في مقر الفرقة الأولى مدرع واخرى في النهدين.

وتصاعدت أعمدة الدخان بشكل كبير من مواقع الانفجار. ولا توجد تفاصيل عن اسباب الانفجار وعما اذا كان ناجما عن قصف جوي او محاولة فاشلة لاطلاق صاورخ من قبل الميليشيا. وجاءت الانفجارات عقب يوم من انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والتي فشلت بسبب تعنت ميليشيا الحوثي. وبحسب المواطنون فان الانفجار وقع بمعسكر الفرقة الاولى مدرع ويعتقد بانه ناتج عن غارة.

وشوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من المكان.